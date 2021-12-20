Kabine toplandı! Gündemde ekonomi var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesini ekonomide yaşananlar, dolar kurundaki yükseliş oluşturacak.

Kabine toplantısı bugün saat 16.50'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.

Toplantının ana gündem maddesini ekonomide yaşanan gelişmeler oluşturacak. Toplantıda ekonomideki son durumun ayrıntılarıyla masaya yatırılması bekleniyor. Memur ve emeklilere verilecek ek zammın da toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada enflasyon, faiz ve döviz kurunda kararlılık mesajı verirken TÜSİAD'a yönelik de açıklamalarda bulunmuştu.

Diğer yandan tüm dünyayı endişelendiren Omicron varyantına karşı alınacak tedbirler de görüşülecek.

Toplantıda ilgili bakanların sunum yapması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.