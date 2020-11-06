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ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçim sonuçlarının belirlenmesi için sayım işlemleri devam ederken yeni bir açıklama yaptı.

Memleketi Delaware'de, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'le birlikte kameraların karşısına geçen Biden, "Olduğumuz noktadan çok memnunum. Sayım bitince kazanan taraf olacağımıza eminim. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Bunu çok yakın bir süre içerisinde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.