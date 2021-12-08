Japon milyarderin uzay yolculuğu başladı!

Maezawa uçuştan bir gün önce yaptığı açıklamada, "Dünyaya uzaydan bakmak istiyorum. Ağırlıksızlık hissetme fırsatını yaşamak istiyorum. Bir de kişisel beklentim var: Uzayın beni nasıl değiştireceğini, bu uzay uçuşundan sonra nasıl değişeceğimi merak ediyorum." dedi.