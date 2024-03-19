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Jandarma Genel Komutanlığı, 2023 yılı Faaliyet Raporu’nda, emniyet ve asayiş olaylarına öncelik verirken,“amaçlar ve hedefler” doğrultusunda, “Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır” denildi. Raporda, siber suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması ve terörle mücadelenin sürdürülmesi hedeflendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı.

Raporun “Temel Politika ve Öncelikler” başlığı altında, “Jandarma Genel Komutanlığının temel politikası; sorumluluk alanında, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini eksiksiz sağlamak ve korumaktır” denildi.

Raporda, Jandarma’nın personel ve altyapı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflendiği belirtilirken, “Görev ihtiyaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşmayı hedefleyen etkin, modern ve insan merkezli bir personel yönetim sistemi geliştirmek, suçla mücadelede önleyici kolluk tedbirlerini artırmak, koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetleri etkinliğini artırmak, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliği artırmak, birimlerin kapasitesini güçlendirmek, güvenlik birimleri arasındaki işbirliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısını geliştirmek, ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu artırmak, başta kırılgan gruplar olmak üzere toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, asayiş suçlarıyla mücadelede etkinliği artırarak ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamına katkı sağlamak, suçların soruşturulması ve aydınlatılması kapsamında bilgi teknolojilerini daha etkin kullanarak, analiz yöntemleri geliştirmek” olarak sıralandı. REKLAM

SİBER SUÇLARLA VE TERÖRLE MÜCADELE Jandarma’nın 2024 öncelikleri arasında, siber suçlarla mücadele birimlerinin etkinliğinin artırılması vurgulanırken, terörle etkin bir şekilde mücadelenin devam edeceği mesajı verildi. Diğer yandan, vatandaş ile jandarma arasında “toplum destekli” yaklaşımın güçlendirilmesi amaçlanırken, “Görev ihtiyaçları doğrultusunda her türlü risk ve tehdide karşı kesintisiz mücadele edebilecek, hareket kabiliyeti yüksek, profesyonel bir kuvvet yapısı oluşturmak ve Jandarma personelinin insan hakları bilincini en üst düzeye çıkarmak” hedefler arasında yer aldı.

STRATEJİK PLANDA ÖNCELİK ASAYİŞ Faaliyet Raporu’nun “İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaçlar ve Hedefler” başlığı altında “Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır” denildi. Raporda amaç ve hedefler şöyle sıralandı: Asayiş suçlarında suç soruşturma ve önleyici kolluk hizmetlerinin kapasitesi artırılacaktır.

Kaçakçılık, organize ve siber suçlarla mücadelede kurumsal kapasite geliştirilecek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği artırılacaktır.

Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele kapsamında kurumsal kapasite artırılacaktır.

Trafik hizmetlerinde kurumsal kapasite artırılacaktır.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır.

İstihbarat birimlerinin kapasitesi artırılacaktır.

Koruma ve özel güvenlik hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır.