Son dakika: İzmir için yeni kısıtlama ve tedbirler! - Haberler

DHA

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemlerin alındığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, karar kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlanırken, İzmir genelinde sokakta sigara içmek yasaklandı.

Vali Köşger yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler; doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi korona, İzmir'de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda.

Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış; Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı.

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