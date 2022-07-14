Dikili'de yangın! Ormana sıçradı

İzmir'in Dikili ilçesinde yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangından dolayı yoğun dumanlar yükselirken, İzmir-Çanakkale Otoyolu'nda trafik yoğunlaştı.

İzmir-Çanakkale Otoyolu üzerinde, Dikili istikametinde yol kenarında bir TIR'da çıkan yangın kuvvetli rüzgarla birlikte ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükselirken, İzmir-Çanakkale Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.