Datça ve Çeşme yanıyor! Yangına müdahaleler devam ediyor

Orman yangını SON DAKİKA | Datça ve Çeşme yanıyor! Yangına müdahaleler devam ediyor! İzmir (Çeşme) ve Muğla (Datça) orman yangını son durum nedir?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında alevlerle mücadele 19 saattir aralıksız devam ederken, günün ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale tekrar başladı. İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde makilik alanda gündüz başlayan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

AA

RÜZGAR AZALDI, YANGININ İLERLEYİŞİ DURDU

Orman yangını gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişini durdurdu.

Yaklaşık 600 hektar alanda etkili olan orman yangını için sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun bir müdahale başladı. Havadan 12 uçak ve 27 helikopter yanan saha üzerine sürekli sorti yaparak su atmaya başladı.

İHA

Jandarma Skorsky helikopterlerinin yanında 1 amfibik CL-215, 1 Antonov-32 tanker uçak ve 3 adet Air Tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere yoğun duman kaplı alanlara su atıyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini azaltması ile bölgede alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Yanan sahalarda alev görünmezken, yoğun duman örtüsü ile kaplanan alanda hem havadan, hem karadan müdahale sürüyor.

İLK DEFA GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye'de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu.

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Datça yangınında deneneceğini açıklamasının ardından helikopterler göreve başladı. Gecenin karanlığında havalanan iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri alevlere su atarak müdahalede bulundu. Gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yangının daha kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor.

İHA

BAKAN KİRİŞCİ: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ELEKTRİK TRAFONSUNDAN KAYNAKLI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça ilçesindeki orman yangınının ilk belirlemelere göre çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklandığını, alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu açıkladı. Kirişci, 1466 personel ve 130 gönüllü ile müdahale edilen yangında, alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgelerinde oturan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Datça'da devam eden orman yangını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, "Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında nem, rüzgarın saatteki hızı 31 kilometre. Nem yüksek olsa da gün içerisinde belirli bölgelerde rüzgar hızındaki anormallikler yangınla ilgili bazı olumsuzlukları berberinde getirdi. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar gördü. Tesellimiz insan ve hayvan noktasında zayiat olmamasıdır. 2 bin 400 vatandaşımız yangından zarar görmemesi için tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları büyük hızla sürüyor" dedi.

ÇEŞME'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde makilik alanda gündüz başlayan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Söndürme çalışmalarına Jandarma ve Polis ekipleri de destek veriyor.

AA

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Öte yandan yangına müdahalede, 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın görev aldığı belirtildi.

AA

KISMEN KONTROL ALTINDA

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, DHA'ya açıklama yaptı.

Vali Köşger yaptığı açıklamada "Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar" dedi.

DHA

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangının bölgede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcıklardan kaynaklandığı belirlendi. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

AA