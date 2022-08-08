İzmir'de orman yangını çıktı!

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.