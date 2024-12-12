İzmir'de korkutan fabrika yangını!
İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği alanda soğutma çalışması yapıldı
İzmir'in Bornova ilçesi Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen alanda soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.