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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de korkutan fabrika yangını! | Son dakika haberleri

        İzmir'de korkutan fabrika yangını!

        İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği alanda soğutma çalışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 00:26
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        İzmir'de korkutan fabrika yangını!
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        İzmir'in Bornova ilçesi Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen alanda soğutma çalışması yapıldı.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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