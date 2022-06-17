İzmir'de dehşet! Polis memuru, iki çocuğunu öldürdü

DHA

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla çocukları S.A. ve D.S.A.'yı öldürdü.

DHA'nın haberine göre M.A., ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede polis memuru ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli M.A. 17.06.2022 tarihinde Gaziemir ilçesindeki evinde cinnet geçirerek çocukları S.A. ve D.S.A.'yı beylik silahıyla ateş ederek öldürmüş ve aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor."

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir