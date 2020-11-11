AFAD'ın verilerine göre; merkez üssü Kuşadası Körfezinde saat 09:49 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de şiddetli hiisedildi. İşte 11 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 KASIM 2020
2020.11.11 09:49:45 37.8470 26.9618 12.4 -.- 4.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 09:21:49 39.4100 38.3465 24.7 -.- 1.3 -.- ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2020.11.11 08:53:59 40.6852 29.2577 6.4 -.- 3.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.11 08:21:54 37.8713 26.9417 8.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 08:18:46 37.8912 26.8857 4.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:56:37 37.8697 26.8747 20.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:38:03 37.8763 26.5670 9.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:36:07 37.9245 26.6908 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 07:29:58 38.6962 39.6547 8.1 -.- 2.0 -.- SALKIMLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2020.11.11 07:22:17 37.9125 26.6560 13.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 07:08:53 38.9965 27.1400 9.7 -.- 2.0 -.- CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.11.11 06:48:59 37.8612 26.9757 6.7 -.- 3.1 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:47:42 37.8945 26.9893 12.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:34:11 37.9145 26.7017 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 06:31:13 37.8150 26.8065 14.5 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:28:08 37.8908 26.9962 8.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:18:24 37.6642 27.0828 4.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:15:34 34.4950 23.4748 5.0 -.- 3.1 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.11.11 06:15:15 37.8527 26.9087 8.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:08:31 34.2987 23.1158 16.0 -.- 3.1 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.11.11 06:02:29 37.8968 26.6615 16.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
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