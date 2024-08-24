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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de 150 liralık borç-alacak kavgası: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de 150 liralık borç-alacak kavgası: 2 yaralı

        İzmir Karabağlar'da iki çocuk arasında 150 liralık borç-alacak meselesinden çıkan tartışmaya ağabeyleri de dahil oldu. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 06:30 Güncelleme: 24.08.2024 - 06:30
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        İzmir'de 150 liralık borç-alacak kavgası: 2 yaralı
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Limontepe Mahallesi 3821 Sokak'ta, iki çocuk arasında 150 liralık borç meselesinden tartışma çıktı.

        150 LİRALIK BORÇ KAVGASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Kavgaya dönüşen olaya çocukların ağabeyleri de dahil oldu. AA'nın haberine göre; olayda Ş.G. (20) tabanca ile F.K. (25) ve R.Y'ye (30) ateş etti.

        2 KİŞİ YARALANDI, ŞÜPHELİ KAÇTI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.K. ile R.Y. ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #karabağlar
        #haberler
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