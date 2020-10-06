Akşener'den Azerbaycan'a destek

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete seslenerek, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için, gerekli adımları iktidar ve muhalefet olarak el ele atalım" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Yeni yasama dönemine ilişkin seslenen Akşener, “Bu toplantımız, herhangi bir toplantı değildir. Bu toplantımız, milletimizin, uzun yıllar sonra, güneşin doğuşuna tanıklık edeceği, yeni bir dönemin işaretidir. 20 Eylül Pazar günü yaptığımız, 2. Olağan Kurultayımızın görkemi ve etkileri, iktidar yürüyüşümüzü bir kez daha ilan etmiştir. Bu vesileyle, bir kez de Gazi Meclisimizin çatısı altında, tüm dava arkadaşlarımı kutluyor ve tekrar ediyorum ki; hazır olun. Millet bizi çağırıyor. Hayallerimizle, planlarımızla, projelerimizle, zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek için, milletimizin çağrısına, milletimizin emrine, baş-göz üstüne diyoruz. Yolumuz açık olsun. Bu kutlu yolda, Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN’A SALDIRILARI

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları hakkında konuşan İYİ Parti lideri, “İktidar, Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz. Umarım ki; bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası’na çevirirler. Umarım ki; geçmişimizin ve geleceğimizin bu kutlu coğrafyasının, ne anlama geldiğini anlarlar. Ve umarım ki; geçmişte attıkları, kardeşliğimizin ruhuna aykırı adımları, bir daha tekrarlamazlar” ifadelerini kullandı.

“Desteğimizle birlikte, aynı zamanda iktidarı uyarmak istiyorum” diyen Akşener, “Bu konuda, tek bir devletle değil, taraf olabilecek tüm devletler ve kuruluşlarla diplomasi yürütülmeli. Aklı devreye sokmak ve sonuç alacak adımlar atabilmek çok önemli” dedi.

Akşener, “Azerbaycan’ın haklılığı en büyük gücümüz. Bu gerçeği, doğru zaman ve zeminlerde ortaya koyabildiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Ermenistan’ın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının 5’te birinin işgal altında olduğu gerçeği, elimizdeki en önemli kozdur. Bu kozu akıllıca kullanmalı, Ortadoğu politikalarındaki beceriksizliği tekrar etmemeliyiz” diye konuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ TARTIŞMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmesi” yönündeki sözlerini eleştiren Akşener şunları söyledi:

“Devlet yönetmek ciddiyet ister. Biliyorsunuz, son günlerde yeni bir suni tartışmanın fitili ateşlendi. “Suni gündemleri fısıldayan adam” Sayın Bahçeli, ‘Anayasa Mahkemesi’nin yapısı değiştirilmeli’ dedi. Sayın Erdoğan da Meclis açılışında, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir değişiklik önerisi gelirse, ‘evet’ diyebileceğini ima etti. Anayasa Mahkemesi; demokrasi ile yönetilen bir devletin en önemli güvencelerinden biridir. Hukuk sisteminde, kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmaz unsuru ve hukuki gücüdür. Anayasa Mahkemesi; hukuka ve adalete aykırı çıkarılan kanunların, yanlış verilen mahkeme kararlarının, vatandaşın yenilen, gasp edilen hakkının, dönüp dolaşıp geldiği ve çarptığı duvardır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, ülkenin teminatıdır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, milletin teminatıdır. Anayasa Mahkemesi, bizim de onaylamadığımız birçok karara imza attı. Ancak karar çıktıktan sonra, hukuk devletine olan inancımız gereği, bu kararlara hep uyduk. Çünkü sözünü ettiğim devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Her kararını beğenmek zorunda değilsiniz. Ancak her kararına uymak zorundasınız. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Anayasa Mahkemesi de o sözleşmeyi korumakla mükellef, anayasal bir kurumdur. Dolayısıyla, mevcut anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden, böyle bir kurumun iktidar tarafından tehditkar bir dille tartışmaya açılması, hukuk sistemimize vurulacak çok büyük bir darbedir.”

KUVVETLER AYRILIĞINA DAYANAN YENİ SİSTEM

“Türkiye’nin tez zamanda kuvvetler ayrılığına dayanan yeni bir sisteme ihtiyacı var” diyen Akşener eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Biz bunu söylüyoruz. Küçük ortaksa, üyelerinin büyük çoğunluğunu iktidarın atıyor olmasıyla yetinmeyip, burayı nasıl “Partili Anayasa Mahkemesine” dönüştürürüz, bunun peşinde… Neymiş, Anayasa Mahkemesi Başkanlık Sistemi’ne göre yeniden düzenlenmeliymiş… Beyefendiyi; doların 8 liraya dayanması rahatsız etmiyor. İflas eden şirketler rahatsız etmiyor. İşsizliğin artması, gençlerin umudunu kaybetmesi rahatsız etmiyor. Ama bir tek Anayasa Mahkemesi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü verdiği yüzlerce karar arasından birkaç tanesi, iktidarın ve küçük ortağın dediğine tersmiş, işte ondan. İnsana sorarlar; Türkiye’nin ekonomisini uçuşa geçirdiniz de Anayasa Mahkemesi mi engelledi? Türkiye’de işsizlik sorununu çözdünüz de Anayasa Mahkemesi mi engelledi? Vatandaş sizden, işsizliğe, hayat pahalılığına çözüm bulmanızı bekliyor. Bu kadar yetkiyle bile Türkiye’nin sorunlarını çözemiyorsanız, suçluyu başka yerde aramayın. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni getiren siz, yasayı yazan siz, şikayet eden yine siz… Anayasa Mahkemesi, sizin referanduma götürdüğünüz anayasayı, uygulamakla görevli. Kendi yazdığınız anayasaya bile uymak, bu kadar zor mu geliyor? Siyasi menfaat hesabıyla, ya da sırf canınız öyle istiyor diye, Türk devletinin temelleriyle daha fazla oynamayın. Yönettiğiniz yer, oyun bahçesi değil, Devlet yönetiyorsunuz, devlet!”

YEP ELEŞTİRİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı YEP’e ilişkin görüşlerini açıklayan İYİ Parti lideri, “Yeni program, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin Türkiye’ye verdiği zararın itirafnamesi gibi. Hatta Damat Bakan bu defa, kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış” dedi.

2023 hedeflerinin tutmayacağını ileri süren Akşener, “Bir ülkede iç savaşın ekonomik yıkımıyla, bizdeki damadın ekonomik yıkımı aynı… Kendine gel Sayın Erdoğan! Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi, damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değil. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ilginç, bir o kadar da tehlikeli bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya” diyen Meral Akşener, “Milli Eğitim Bakanı, EBA sisteminin çökmesini önemli saymıyor. Sağlık Bakanı, testi pozitif çıkanları hasta saymıyor. Ekonomi yönetimi, son bir ayda iş başvurusu yapmayanları işsiz saymıyor. Damat Bakan, dolardaki artışı saymıyor. Ama hepsi bir araya gelip; köprülerden, otoyollardan, tünellerden geçmeyen araçları sayıyorlar, yolcu garantili havalimanlarından uçmayan yolcuları sayıyorlar ve o beş müteahhitin eline bu milletin paralarını tıkır tıkır sayıyorlar” dedi.

HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, “Bizi küçük ortakla el ele verip içine soktuğunuz bu ucube sistemin, artık Türkiye’ye katacağı bir şey kalmadı. Devleti ve ülkenin geleceğini, bir kişinin iki dudağı arasına hapseden, tek adam sisteminin faturası, her geçen gün artıyor. Çok geç olmadan bu yoldan dönün. Bu güzelim ülke hepimizin. Gelin, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için, gerekli adımları iktidar ve muhalefet olarak el ele atalım” dedi.