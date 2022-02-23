Akşener, İYİ Parti'nin EYT planını açıkladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener konuşmasına EYT'lilerin sorunlarına değinerek başlarken, "1,8 milyon insanımız önümüzdeki döneme emeklilikte yaşa takılacak. 4,8 milyon halen çalışan ve çalışmış olan vatandaşımız EYT mağduru. 20 milyon insanımız mağdur. Hesabını kitabını yaptık. Yapacağımız EYT düzenlemesi bir haktır. EYT grubunda yer alan prim gün sayısını doldurmuş 3 milyon insanımız düzenlemeden yararlanabilecek. Sağlık imkanlarına erişebilecekler. 1,8 milyon insanımız da bu düzenlemeden yararlanabilecek" dedi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİ TOPLANTIDA

Tunceli'de kaybolan ve bulunamayan Gülistan Doku'nun ailesinin de grup toplantısında bulunduğunu açıklayan Meral Akşener, "Maalesef Gülistan 2 yıldır kayıp. 2 yıldır kayıpsa kadınlar güvendedir diyemeyiz, kadına şiddete dur diyemeyiz. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nı göreve çağırmak istiyorum. Biz de araştırma komisyonu kurarak gereken her türlü katkıyı vereceğiz. Gülistan'lar kaybolmasın, Ceren'ler yaşasın diye üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ ARTIK YOK, BU BİR ZAMAN MESELESİ"

"Eskiden Sayın Erdoğan'ın söyledikleri aylık veya yıllık çelişirdi" diyen Akşener, "Artık her hafta farklı bir şey söylüyor. Geçen hafta zamların gerçekliğiyle ilgili muhalefetin yaygara yaptığını söylerken, bu hafta da 'külfeti hep birlikte sırtlayacağız' dedi. 'Ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettik' diyorsun da sen milletimizin vergilerini çarçur ederken, anneler bebeklerine mama alamaz, gençler tatile gitmenin hayalini kuramaz halde. Akıl dışı, plansız yönetim anlayışınla kaynakları har vurup harman savurdun. Şimdi ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorsun. Bu milletin seni bir kez daha benimseyeceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. AK Parti iktidarı artık yok, bu bir zaman meselesi" dedi.

Türkiye'de şehir şehir yaptığı ziyaretlerin ilk turunun sona ermek üzere olduğunu söyleyen İYİ Parti lideri Akşener, ikinci tur ziyaretlerine de devam edeceğini söyledi. Akşener, "Bu 2 yıl boyunca dinlediğim dertleri, ürettiğim çözümleri de buradan paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim" dedi. Mersin'e yaptığı ziyarette vatandaşların aktardığı sorunları sıraladı.

TARKAN'IN GEÇÇEK ŞARKISI

Sanatçı Tarkan'ın "Geççek" şarkısına da değinen Akşener, "Sanatçılarımızı her fırsatta yargılayan bir vizyonsuzluğa geçtik. Tarkan bir şarkı çıkardı. Nedense bu şarkı bazılarına çok ağır geldi. Şarkıda küfür, hakaret yok, umut var. Bu arkadaşların o umuda bile alerjileri var. Hiç geçmesin, hiç bitmesin istiyorlar. İktidara seslenmek istiyorum, herkes sanatını icra etmekte özgürdür. Size ve bizlere düşen aynı rahmetli Özal, Demirel gibi onlara saygı göstermek. Bu ülkenin sanatçısıyla, dinlediği müzikle uğraşacağınıza kendi işinizi yapın. Giderayak bu millete bir faydanız dokunsun. Ağlasınız da sızlansanız da bu ucube sistem geldiği gibi 'gitçek'. Siz isteseniz de istemesiniz de çile 'bitçek'. Bu kabus elbette 'geççek'" diye konuştu.