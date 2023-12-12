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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti'de Salim Ensarioğlu disipline sevk edildi

        İYİ Parti'de Salim Ensarioğlu disipline sevk edildi

        İYİ Parti milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said'in isminin Diyarbakır'da bir bulvara verilmesi hakkında sosyal medyadaki ifadeleri üzerine disipline sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:04
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        İYİ Parti'de Ensarioğlu disipline sevk edildi
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, X'ten yaptığı açıklamada, Salim Ensarioğlu hakkında bilgi verdi.

        Zorlu, "İstanbul Milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Sözkonusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır" dedi.

        ENSARİOĞLU'NDAN ŞEYH SAİD TWEETİ

        İYİ Partili Salim Ensarioğlu Şeyh Said'in isminin Diyarbakır'da bir bulvara verilmesine ilişkin başlayan tartışmalar hakkında şunları söylemişti:

        "Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir. Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum."

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