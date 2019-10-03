03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da kendilerini SGK çalışanı olarak tanıtan Necati A. (48) ve Veli Y. (48),çok sayıda iş yerini dolandırdı. Üzerlerinde SGK amblemi bulunan sahte kimlik ve evraklarla iş yerlerine giden dolandırıcılar, iş yeri sahiplerine 'kaçak işçi çalıştırdıkları' yönünde ihbar aldıklarını ve ceza keseceklerini söyleyerek iş yeri sahiplerini ikna etti.
Ellerinde bulunan sahte SGK iş yeri denetim formlarını dolduran iki dolandırıcı bu yöntemle çok sayıda işletme sahibini dolandırdı.
SAHTE KİMLİK KARTI ELE GEÇİRİLDİ
İHA'da yer alan habere göre son olarak 30 Ağustos’ta alınan ihbar üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı. Dolandırıcıların girdikleri iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini belirledi. Necati A. isimli dolandırıcı aynı gün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan bir park içerisindeki kafede yakalanarak gözaltına alındı.
İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI
A.’nın üzerinde yapılan aramalarda üzerinde “SGK Sosyal Güvenlik Konuları Halkla İlişkiler Gazetesi” ibareli sahte kimlik kartı ele geçirildi. Veli Y. adlı dolandırıcı ise 14 Eylül’de gece bekçileri tarafından Küçükçekmece’de rutin kimlik kontrolleri sırasında yakalanarak emniyete teslim edildi.
KRAVATLI DOLANDIRICILAR
Necati A. adlı dolandırıcı yakalandıktan bir gün sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Veli Y. adlı diğer dolandırıcı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan sahte SGK görevlilerinin bir iş yerine girdikleri ve denetim için kapıda zile bastıkları anlar, aynı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayda geçen görüntülerde, kravatlı dolandırıcılar, ellerindeki çanta ve klasörle merdivenden çıkıp hedef seçtikleri iş yerine geliyor.
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