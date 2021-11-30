Seçildikten 7 saat sonra istifa eden Andersson yeniden başbakan!

İsveç Parlamentosunda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, yeniden başbakan oldu.
İsveç'te 24 Kasım'da ülkenin ilk kadın başbakanı seçilerek tarihe geçen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa ettiğini açıklamıştı.
Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 173'e karşı 101 milletvekili lehte oy kullandı.
"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, 5 gün sonra parlamentodan tekrar güvenoyu aldı.
Oylamanın ardından basın toplantısı düzenleyen Andersson, "Tüm azınlık hükümetleri gibi parlamentodaki diğer partilerle işbirliği arayacağız ve bunu yapmak için iyi fırsatlar görüyorum" ifadelerini kullandı.
Sosyal Demokratların parlamentoda 100 sandalyesi bulunduğunu hatırlatan Andersson, "Sosyal Demokratlar geniş bir farkla parlamentodaki en büyük parti grubuna sahipler. Ayrıca diğerleriyle uzun bir işbirliği geleneğimiz var ve İsveç'i ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.
Muhalefetteki sağcı Ilımlı Birlik Partisi Başkanı Ulf Kristersson ise, Andersson başkanlığındaki yeni hükümeti "dokuz aylık bir geçici hükümet" olarak değerlendirerek, Eylül 2022'de yapılacak seçimlere kadar pek bir şey elde edemeyeceğini savundu.
Oturum öncesi konuşma yapan aşırı sağ İsveç Demokratlar Birliği Partisi lideri Jimmie Akesson, Sosyal Demokrat Partinin hükümeti kurmak için terör örgütü PKK ile müzakere yürüttüğünü söyledi.
Akesson, müzakerenin Sol Partiden İslam karşıtı görüşleri nedeniyle kovulan ve mecliste bağımsız milletvekili olan Amineh Kakabaveh aracılığıyla yapıldığına dikkati çekerek, "Sosyal Demokrat Partinin hükümeti kurmak için Kakabaveh aracılığıyla terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD ile yakın ilişkiye gireceğini gördük." ifadelerini kullandı.
Andersson'un 24 Kasım'da başbakan seçilmesinin ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurmuştu.
Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesinin ardından Andersson, istifa ettiğini açıklamıştı. Böylece Andersson'un başbakanlığı 7 saat sürmüştü.
Andersson 25 Kasım'da da Meclis Başkanı Andreas Norlen tarafından hükümeti kurması için yeniden görevlendirilmişti.
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