Şoke eden olay! İstismarcı öğretmen!

DHA

Balıkesir'de yaşanan olay, Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen Sevan Sever'in (38) eski öğrencisi A.O. adlı kıza attığı telefon mesajlarının ailesi tarafından okunması ile ortaya çıktı.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Bandırma Cumhuriyet Savcılığı, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü´nce Sever, 8 Kasım günü gözaltına alındı.

"DERTLEŞMEK İÇİN EVİME GELDİ"

İfadesinde A.O.´yu 3 yıldan beri tanıdığını belirten Sever, A.O.´nun birkaç ay önce bir pazar günü dertleşmek için evine geldiğini, sohbet edip tavla oynadıklarını, uğurlarken alkolün de etkisiyle sarılıp öpmek istediğini öne sürdü.

İSTİSMAR İDDİALARINI REDDETTİ

Öğretmen Sever, "A.O. rahatsız olup kenara çekilince, ben de geri çekildim. Üzüldüm, özür diledim. Olay, bundan ibarettir" dedi. Sever A.O.´nun dokunma ve okşama iddialarını reddetti.

TUTUKLANDI VE İŞ AKDİ SONA ERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sever, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bandırma Belediye Başkanlığı da olay sonrası Sever'in iş akdini sonlandırdı.

Zanlı Sever, cezaevine gönderildi.