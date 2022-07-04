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Haberler Futbol Son dakika: İşte Süper Lig fikstürü! Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! Derbi tarihleri belli oldu! - Spor Haberleri

Son dakika: İşte Süper Lig fikstürü! Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi!

Galatasaray ilk haftada Antalyaspor'a konuk olacak, Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş evinde Kayserispor'la, Sivasspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak. Süper Lig'e dönen Ankaragücü iç sahada Konyaspor ile, Başakşehir ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor ile Trabzonspor, İstanbul'da, Fenerbahçe ile Ümraniyespor ise Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Giresunspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Hatayspor ise ilk haftayı 'BAY' geçecek. 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray, 8. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe, 10. haftada Beşiktaş ile Trabzonspor, 13. haftada Galatasaray ile Beşiktaş, 15. haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe, 18. haftada ise Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. İşte Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona dair tüm detaylar

04.07.2022 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İşte Süper Lig fikstürü! Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! Derbi tarihleri belli oldu! - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törende ağustosun ilk haftasında başlayacak ve 29 Mayıs'ta sona erecek yeni sezonun fikstürü belli oldu.

1. HAFTA MAÇLARI

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor, ilk haftayı 'BAY' geçecek.

DERBİ TARİHLERİ

4. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

8. HAFTA

Beşiktaş - Fenerbahçe

10. HAFTA

Beşiktaş - Trabzonspor

13. HAFTA

Galatasaray - Beşiktaş

15. HAFTA

Trabzonspor - Fenerbahçe

18. HAFTA

Fenerbahçe - Galatasaray

TFF'nin daha önce aldığı karara göre; Spor Toto Süper Lig, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ...

DÜNYA KUPASI İÇİN ARA VERİLECEK

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

19 TAKIMLA OYNANACAK

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu 19 takımla oynanacak. Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Giresunspor, Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Ankaragücü, Sivasspor, Trabzonspor ve Ümraniyespor mücadele edecek.

İKİ HAFTA BAY GEÇİLECEK, 4 TAKIM DÜŞECEK

Bu sezon Süper Lig'deki her takım ilk yarıda bir, ikinci yarıda bir hafta olmak üzere iki haftanı bay geçecek. Süper Lig'de 38 hafta sonunda son 4 sırada yer alan takım, Spor Toto 1. Lig'e düşecek.

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