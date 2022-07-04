Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törende ağustosun ilk haftasında başlayacak ve 29 Mayıs'ta sona erecek yeni sezonun fikstürü belli oldu.
1. HAFTA MAÇLARI
Antalyaspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor, ilk haftayı 'BAY' geçecek.
DERBİ TARİHLERİ
4. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray
8. HAFTA
Beşiktaş - Fenerbahçe
10. HAFTA
Beşiktaş - Trabzonspor
13. HAFTA
Galatasaray - Beşiktaş
15. HAFTA
Trabzonspor - Fenerbahçe
18. HAFTA
Fenerbahçe - Galatasaray
TFF'nin daha önce aldığı karara göre; Spor Toto Süper Lig, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ...
DÜNYA KUPASI İÇİN ARA VERİLECEK
21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.
19 TAKIMLA OYNANACAK
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu 19 takımla oynanacak. Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Giresunspor, Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Ankaragücü, Sivasspor, Trabzonspor ve Ümraniyespor mücadele edecek.
İKİ HAFTA BAY GEÇİLECEK, 4 TAKIM DÜŞECEK
Bu sezon Süper Lig'deki her takım ilk yarıda bir, ikinci yarıda bir hafta olmak üzere iki haftanı bay geçecek. Süper Lig'de 38 hafta sonunda son 4 sırada yer alan takım, Spor Toto 1. Lig'e düşecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!