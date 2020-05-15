Genel

Dünyayı vuran küresel pandeminin ardından Türkiye'de ilk vaka 10 Mart'ta ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.

"CAMİLERİN AVLUSUNDA KILACAĞIZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını açıkladı. Prof. Dr. Erbaş, Kanal 7'de katıldığı sahur programında, "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.