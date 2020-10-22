İşte BAE ajanı! Kod adı: Abu Layla!

MİT'in başarılı operasyonuyla İstanbul'da yakalanarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İstihbarat Servisi elemanı Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmet Mahmoud Ayesh Al Astal ile ilgili soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
EŞİ VE 2 KIZIYLA SAKARYA'YA YERLEŞTİ
DHA'da yer alan habere göre tutuklanarak cezaevine konulan BAE Ajanı Al Astal'ın, Türkiye'ye kaçan Müslüman Kardeşler üyelerini izlemek ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek için Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'na yerleştiği öğrenildi.
SES KAYITLARINI BAE GİZLİ SERVİSE İLETTİĞİ BELİRLENDİ
Eşi ve iki kızıyla birlikte yaşayan Al Astal'ın, Müslüman Kardeşler üyelerinin toplantılarına katıldığı, ses kayıtlarını BAE gizli servisine ilettiği belirlendi. Al Astal'ın ayrıca ayrıca güncel iç ve dış gelişmelere ilişkin kendisinden istenen bilgileri de gizli yöntemler kullanarak BAE gizli servisi ile paylaştı.
2008'DE BAE İSTİHBARATIYLA GÖRÜŞTÜ
Soruşturma dosyasında Al Astal´ın nasıl BAE ajanı olduğuna ilişkin kapsamlı bilgiler de yer aldı. Buna göre Al Astal 2008 yılında BAE´nin Al Ain kentinde bulunduğu sırada iş başvurusu için Göç İdaresi´ne çağrıldı, burada bulunan istihbarat ofisi aracılığıyla, Abu Reyyan adlı istihbaratçı ile bir araya getirildi.
KOD ADI: "ABU LAYLA"YDI
Bu görüşmede 2006 yılı içerisinde çalıştığı Al-Hewar Düşünce ve Araştırma Merkezi´ne ilişkin sorular sorulan Al Astal´a gizli servis için çalışması teklifi yapıldı. Ancak Al Astal bu teklifi geri çevirdiği için başvurduğu işlere güvenlik tahkikatının olumsuz sonuçlandığı gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. İkametgah izni için Al-Hewar Düşünce ve Araştırma Merkezi´nden aldığı onayla, kendisini halen orada çalışıyor göstererek 2009 yılında yeniden başvuru yapan Al Astar bu kez Dubai Göç İdaresi´ne bağlı istihbarat ofisinden arandı.
İŞ BULAMAYINCA 2009'DA AJAN OLDU
Daha önce kendisine yapılan ajanlık teklifini geri çevindiği için iş bulamayan Al Astar bu kez istihbarat elamanı olmayı kabul etti. Servis tarafından kendisine Abu Layla kod adı verildi. Al Astal´ın BAE gizli servis görevlisinin Abu Rashid tarafından ajan yapıldı.
MISIR´DAKİ GELİŞMELERİ BAE´YE AKTARDI
BAE tarafından Müslüman Kardeşler yanlısı olarak görülen Al-Hewar Düşünce ve Araştırma Merkezi´nde çalıştığı 2006 yılına ilişkin bildiklerini raporlayan Al Astal, gizli servisin yeniden burada çalışmasını istemesi üzerine yeniden işe girdi. Al Astal´ın BAE´de 2009 yılından Aralık 2013 yılına kadar servis mensupları ile telefonla ve ayda bir defa yüz yüze görüştü.
TELEFON VE E-POSTA İLE İLETİŞİM KURDU
Bu görüşmelerde Al Astal´dan ilk olarak BAE´deki Müslüman Kardeşler hareketi, Mısır´daki gelişmeler, basındaki güncel haberler ve benzeri konularda bilgi derlemesi istendi. Verdiği bilgiler karşılında maddi destek almaya başlayan Al Astal, ikamet ve çalışma izni gibi BAE hükümeti nezdindeki bütün işlerini ve izinlerini de gizli servis aracılığıyla sorunsuz şekilde sonuçlandırdı. Al Astal Abu Rashid adlı gizli servis görevlisiyle bu süreçte telefon ve e-posta üzerinden irtibat kurdu, halka açık AVM´lerde buluştuğu ve görüşmeler gerçekleştirdi.
AL ASTAL İŞARET ETTİ, BAE TUTUKLADI
Al Astal aldığı talimatlar doğrultusunda çalıştığı ofisin krokisini çizerek, fotoğraflarını çekti, anahtarın kopyasını çıkardı, merkezin yöneticilerine ait dizüstü bilgisayarı tamir ettirmek bahanesiyle gizli servise teslim etti. Hatta bir istihbarat görevlisini ziyaretçi gibi buraya sokarak bazı dokümanları kopyalayıp, bu kişiye teslim etti, ofisi ziyaret edenlerle ilgili de ayrıntılı bilgiler verdi. BAE yönetiminin 2012 yılında Müslüman Kardeşler yanlılarını tutuklamaya başladığı belirtilen soruşturma dosyasında, Türkiye´ye kaçan bazı Müslüman kardeşler üyelerinin arkasından Al Astal´ın da geldiği belirlendi.
2014'TE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Al Astal´ın, ajan olduğunu bilmeyen Müslüman Kardeşler üyeleri tarafından Türkiye´ye çağırıldığı, bu durumu da BAE gizli servisine bildirdiği anlaşıldı. BAE gizli servisi Al Astal´ı Türkiye´ye yerleşmesi konusunda yönlendirerek desteklemesi üzerine, Ocak 2014 yılında İstanbul´a geldi. BAE Ajanı Al Astal, bir yıl sonra Şubat 2015´te Adapazarı Sakarya´dan ev satın alarak buraya yerleşti. BAE ajanı Al Astal, Türkiye'deki güncel gelişmeleri de BAE istihbaratıyla paylaştı.
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