İstavrit bolluğu fiyatı düşürdü, hamsi göründü

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Karadeniz'de balıkçılar, yeni av sezonuyla ağlarını denize bırakmaya devam ediyor. Ordu'da istavrit bereketi tezgahlara da yansıdı, fiyatı 30 liradan 15 liraya düştü. İstavrit bolluğunun yanı sıra yerli hamsi de tezgahlardaki yerini aldı. Öte yandan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta balıkçılar "Vira Bismillah" diyemedi.



DHA'nın haberine göre, Karadeniz'de balıkçılar bu yıl sezona istavrit bereketi ile başladı. İstavriti, mezgit ve barbun takip ederken, az miktarda olsa da palamut ve hamsi avlanıyor. İlk gün tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan istavritin fiyatı 15 liraya kadar düştü.

'PALAMUT GÖZÜKMEDİ AMA ONUN DA BOLLAŞMASINI BEKLİYORUZ'

Ordu'da 16 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Dönek, balık fiyatlarının ilk haftaya göre, uygun olduğunu söyledi. İstavrite rağbet olduğunu belirten Dönek, "Şu anda bol miktarda istavrit var. Palamut gözükmedi ama ilerleyen zamanlarda onun da bollaşmasını bekliyoruz. Bir ay sonra da hamsi avı başlayacak. Vatandaşlarımız genel olarak istavrite rağbet gösteriyor. Diğerleri zaten buğulamalık somon, levrek, çupra. Onlara rağbet gösteriyorlar. Fiyatlar günlük değişiyor. İstavrit bugün 15 lira, barbun ve mezgit ise 30 lira. Levrek, çupra ve somon da 60 liraya satılıyor. Vatandaşlar bütçesine göre balık alıyor, balık bol miktarda çıkarsa fiyatlar da düşer" dedi.

'FİYATLAR NORMAL, İLERİDE DAHA DA UYGUN OLABİLİR'

Ömer Lütfi Aydın da balığın bollaşmasıyla fiyatların düşeceğini belirterek, "Şu anda balık fiyatları normal. Herhalde ileride daha da uygun olabilir. Biz daha çok palamut ve hamsi tüketiyoruz ama bütün balıklara da rağbet gösteriyoruz" diye konuştu. Necdet Koyun ise, "Fiyatları uygun buldum. Sezon yeni açılmasına rağmen iyi. Balıklar da yavaş yavaş bollaşıyor. Herkes istediği şekilde alıp yiyebiliyor. İstavrit, barbun, mezgit daha çok tüketiyoruz" dedi.

YERLİ HAMSİ TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

İHA'nın haberine göre, sezonun ilk günleri olmasına rağmen kendisini gösteren hamsi de tezgahlardaki yerini alırken, fiyatı ise 20 TL olarak belirlendi. Ordulu Balıkçı Aydın Ceylan, iki gündür hamsinin ağlara takıldığını belirterek, "Hamsi sezonunun tam olarak açılmasına biraz daha var ancak şimdiden hamsi gelmeye başladı. Şuan hamsi 20 liradan satılıyor. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen hamsinin boyutu ve kendisi güzel. Vatandaşlar hem diğer balıklara hem de hamsiye talep gösteriyor" dedi.

Tezgahlarda, kaya mezgit 30, barbun 30, tirsi 30 ve levreğin kilosu ise 60 liradan satılıyor.

BOZKURT'TA BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEMEDİ

Öte yandan, AA'nın haberine göre, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta, av sezonunun 1 Eylül'de başlamasına rağmen balıkçılar Karadeniz'e açılamadı. Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde, sel suları önüne kattığını Karadeniz'e sürükledi. Bölgede küçük teknelerle balıkçılık yapanlar, denize sürüklenen kütüklerin teknelerinde hasara yol açmasından, araç ve eşya batıklarının ağlarını yırtmasından endişe ettikleri için yeni av sezonuna başlayamadı.

'BALIKHANEMİZ VARDI O DA SELDE GİTTİ'

İlçeye bağlı İlişi Balıkçı Barınağı'ndaki yaklaşık 100 balıkçı da yeni av sezonu başlamasına rağmen kıyıdaki bekleyişini sürdürüyor. Balıkçılardan Hasan Karol, babası ve kardeşleriyle birlikte balıkçılık yaptığını söyledi. Büyük bir sel felaketinin yaşandığını anlatan Karol, "Balıkhanemiz vardı o da selde gitti. Evlerimize giremedik. Çok büyük bir afet yaşadık. Yaralarımız sarılmaya devam ediyor. Bu gidişle sarılacak da" dedi.

'TEKNELERİMİZ KARADA, İÇİNE AĞ BİLE KOYAMADIK'

Selin her şeyi denize sürüklediğini ifade eden Karol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon açıldı, bir kere denize çıkamadık. Teknelerimiz bile karada. İçine ağ bile koymadık. Denize ağ attığımız zaman bizim ağlarımız denizin dibinde parçalanıyor. Denize o kadar araba gittiği ki, yüzlerce diyebilirim, kendim de bizzat şahit oldum giden arabalara. Herhangi bir tanesi ağa takıldığı zaman bu ağın sağlam kalma şansı sıfır. O sezonun biter. Zaten herkesin elinde birer tane palamut ağı var. Hem maliyetli hem büyük bir ağ. Tek sıkıntımız yüzeydekiler değil bir de göremediklerimiz, denizin dibindekiler."

'BU SENEKİ SEZON BİZİM İÇİN BİTTİ'

Karol, İlişi ve çevresinde balıkçılığın büyük ölçüde küçük teknelerle yapıldığını bu nedenle Karadeniz'e fazla açılamadıklarını kaydetti. İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan Arif Erol ise, selden sonra ilçedeki neredeyse her şeyin denize sürüklendiğini belirtti. Bu nedenle sezona başlayamadıklarını ifade eden Erol, "Ağ atma şansımız yok. Bu seneki sezon bizim için bitti. Denizde buzdolabı, çamaşır makinesi, araba aklınıza ne gelirse hepsi var. Mağduruz" diye konuştu.