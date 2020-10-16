İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul’da bazı ilçelerde Suriye ve Irak gibi ülkelerle irtibatlı DEAŞ üyeleri olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları öğrenilen üçü Türk, 14’ü ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) niteliğindeki 17 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada," DEAŞ Terör Örgütü ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulunduğundan, eleman aktarımı ile finans sağladıkları, geçmiş dönemde DEAŞ saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren şahıslarla iltisaklı olan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olarak adlandırılan şahısların tespit ve deşifresi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz 10 ilçede 17 adrese yönelik 16 Ekim günü eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda para sayma makinesi, sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar, dijital malzemeler, 62 bin 100 Dolar para ve 14 şahıs yakalanarak gerekli tahkikata başlanılmıştır’’ denildi.
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