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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul’da 3 ayrı noktada yol çalışması trafiği kilitledi | Son dakika haberleri

        İstanbul’da 3 ayrı noktada yol çalışması trafiği kilitledi

        İstanbul'da D-100 karayolu üzerinde başlatılan 3 ayrı çalışma trafiği felç etti. Üst geçit, beyaz yol ve elektrik hattı çalışmaları trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:07
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        3 ayrı çalışma trafiği kilitledi
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        Bahçelievler-Avcılar arasında 3 ayrı bölgede yol çalışması nedeniyle gün içerisinde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 28 Haziran'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başlamıştı. Yeni üst geçit çalışması nedeniyle D-100 karayolunda her iki yönde de birer şerit kapatılmıştı. Aynı zamanda Metrobüs güzergahında yapılan 'Beyaz Yol' yapımı kapsamında Küçükçekmece - Avcılar arasında yol yapım çalışmaları başlarken bir şerit metrobüslerin geçişi için daraltıldı. Her iki çalışma nedeniyle Avcılar ile Yenibosna arasında daraltılan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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        Küçükçekmece Göl mevkiinde yan yolda Yenibosna istikametinde yer altı kablolarında arıza meydana gelince TEİAŞ ekipleri çalışma başlattı ve yine bir şerit trafiğe kapandı. D-100 Karayolunda yakın mesafelerde başlayan bu 3 ayrı yol çalışması nedeniyle gün içerisinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sürücüler bu mesafeleri geçmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

        Yoğun trafiğin oluşması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin bir süre ‘Beyaz Yol’ çalışmasına ara verdiği öğrenildi.

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