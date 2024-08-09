Banksy'nin eseri Londra'da saatler içinde çalındı

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Londra'da birkaç gün içinde ortaya çıkan dördüncü Banksy eseri çalındı.

Bristol merkezli sokak sanatçısı, Instagram'da, Londra'nın güneyindeki Peckham, Rye Lane'de bir uydu anteni üzerinde aya doğru uluyan bir kurt siluetinin görüntüsünü paylaştı. Ancak daha sonra uydu anteni yerinden kayboldu.

Banksy, BBC'ye eserin çalındığına inandıklarını söyledi. Metropolitan Polisi, sanat eseri içeren çalıntı bir uydu anteni ihbarı aldıklarını ancak herhangi bir tutuklama yapılmadığını söyledi.

"HIRSIZLARI GÖRDÜM, BANA TEKME ATTILAR"

Tom Kellow adlı bir görgü tanığı, uydu anteninin söküldüğünü gördüğünde öğle tatilinde olduğunu söyledi:

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Banksy çarşamba günü, Londra'nın doğusundaki Brick Lane'de bir demiryolu köprüsü üzerinde sallanan üç maymunu tasvir eden üçüncü eserini tanıttı. Salı günü, Chelsea'deki Edith Terrace'da bir evin yan tarafında hortumları birbirine doğru uzatılmış iki fil siluetinin fotoğrafını paylaştı. Pazartesi günü ise Richmond'daki Kew Köprüsü yakınlarında bir duvarın tepesine tünemiş bir keçinin resmini paylaştı. ESERLERİN ANLAMI NE? Bir keçi, iki fil, üç maymun ve bir kurt... Bu hafta Londra'da ortaya çıkan dört Banksy duvar resmi, pek çok kişinin çalışmanın ardındaki anlamı düşünmesine neden oldu.

Pazartesi günü Londra'nın batısındaki Richmond'da bir duvarda Banksy'nin kendine özgü şablon stiliyle resmedilen ve kayaların düştüğü bir çıkıntıya tünemiş gibi görünen dağ keçisiyle başladı. Ardından, zengin muhit Chelsea'deki bir evin yan tarafındaki kapatılmış iki pencereden dışarı bakan iki fil kafası, ardından da Londra'nın doğusundaki Brick Lane yakınlarındaki bir demiryolu köprüsünden sarkıyor gibi görünen üç maymun geldi. Gökyüzüne doğru uluyan bir kurt silueti ise perşembe günü Londra'nın güneydoğusundaki Peckham'da yoğun grafitili bir binanın tepesindeki uydu anteninde belirdi. Banksy, Instagram hesabında her birinin fotoğrafını yayınladı.

Daha önceki çalışmalarında savaş ve iklim değişikliği gibi temaları öne çıkaran sanatçının eserlerinin ne anlama geldiğine dair sosyal medyada teoriler dolaşıyor. Bazıları eserlerin geçtiğimiz hafta ülkeyi kasıp kavuran ayaklanmalar ve ırkçı saldırılarla, bazıları ise insanlığın kendi çöküşünü tohumladığı fikriyle ilgili olabileceğini öne sürdü. "İyi iş Banksy. Bunu şu anda Birleşik Krallık'ta patlak veren vahşi ve kaotik davranışlara bir eleştiri olarak görüyorum. Aşırı sağcı haydutlar kol geziyor," yorumunu yapan "Barrybrexiter" adlı bir kullanıcı Banksy'nin Instagram paylaşımını yorumladı.

Bristol merkezli sanatçının yine Londra'da yaptığı son duvar resminde, bir binanın yan tarafına püskürtülen yeşil boya, binanın birkaç metre önünde duran ve yoğun bir şekilde budanmış gerçek bir ağacın yapraklarını taklit ediyordu. Pek çok kişi bu duvar resminin doğayı koruma ihtiyacına işaret ettiğini düşündü.