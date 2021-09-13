Bahçelievler Yenibosna’da Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıkarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale

ediyor.

Ayrıntılar geliyor....