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Son dakika: İstanbul'un orman ve sahilleri atlı polislere emanet

İstanbul'un orman ve sahilleri atlı polislere emanet

Sahillerde, ormanlık alanlarda ve turistik bölgelerde görev alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin denetlenmesinde ve orman yangınlarının önlenmesinde aktif rol oynayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı polisler, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

08.10.2021 - 08:37 | Güncelleme: GÜNDEM
AA

  • Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliği İstanbul'da 2018 yılında kuruldu. Şu an 3'ü kadın 9 atlı polisin görev yaptığı birlikte, süvari polisler çiftlikte hem atların eğitimleri hem de bakımlarıyla ilgileniyor. Dış ortamlara uyumunu sağlamak adına atlara sis ve ses bombalı ortamda eğitimler de veriliyor. Atlı Polis Grup Amirliğindeki manej (eğitim) alanında binicileriyle eğitim alan atlar, toplumsal olaylardaki çevresel etkilere alıştırılıyor.

  • Devriyelerde, toplumsal olaylarda, eğitim ve gösteri amaçlı görevlerde yer alan atlı polis ekipleri, 7 dönüm üzerine kurulu Sultangazi Çiftliği'nde atlarını tımar ederek güne başlıyor. Atlı polisler, çiftliklerinde geçen günlerini ve devriye atmadan önceki hazırlıklarını AA muhabirine anlattı.

  • 'KARŞILAŞACABİLECEĞİ HER ŞEYE KARŞI EĞİTİM VERİYORUZ'

    Kadın atlı polislerden 22 yaşındaki Merve Geyik, çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi. Samsun Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevine başladığını ve bir yıldır atlı polis grup amirliğinde görev yaptığını ifade eden Geyik, 4 ay atlı polislerle ilgili eğitim aldığını anlattı. Atlı görev yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Geyik, şöyle konuştu:

    "Atımın ismi Ateş. Güne başlamadan önce atımıza 'günaydın' diyoruz. Tımarını yaptıktan sonra yem saatleri geliyor, yemlerini veriyoruz. Görevimiz varsa o gün birlikte onu görev için hazırlıyoruz. Daha sonra birlikte görevimizi ifa ediyoruz. At bizi gördüğü zaman hal, hareket ve tepkisi değişiyor. Dışarıda karşılaşabileceği her şeye karşı da bir eğitim veriyoruz. İstanbul'da atlı denetim yaparken çok hoş tepkiler alıyoruz. Özellikle çocuklar bizi çok seviyorlar. Turistlerden de çok olumlu tepkiler geliyor."

  • Atlı polis olmayı kadın arkadaşlarına da tavsiye ettiğini dile getiren Geyik, "At Türk'ün kanadıdır' der Kaşgarlı Mahmut. Biz de bu kanadı uçurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Atlı kadın polis olarak da bu işi ileriye taşımaya çalışıyoruz. Yaz döneminde yoğun ve uzun görevlerimiz oluyor. Atlarımızla beraber elimizden geldiğince görevimizi en iyi şekilde ifa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

  • 'BİNİCİLİK KONUSUNDA 4 AY EĞİTİM ALIP GÖREVE BAŞLADIK'

    Bir diğer atlı kadın polis, 27 yaşındaki Seda Kesicioğlu da 19 Mayıs Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olduktan sonra polis olmayı seçtiğini söyledi. İki yıldır polis olarak görevini sürdürdüğünü belirten Kesicioğlu, atları çok sevdiğini ve atlı kadın polis olarak görev yapmanın dezavantajını yaşamadığını söyledi. Kesicioğlu, şunları söyledi:

    "Binicilik konusunda 4 ay eğitim aldıktan sonra atlı polis olarak görev yapmaya başladık. Sahillerde, ormanlarda, plajlarda, polislerin giremediği ve bizim atlarla girebileceğimiz her yerde şu an görev yapabiliyoruz. Atları severseniz çok fazla zorluk yaşamazsınız. Bizim için atlarla ilgilenmek, onlara sevgi duyduğumuz için biraz daha kolay oluyor."

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