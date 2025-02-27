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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti! - Vahşet bitmek bilmiyor! | Son dakika haberleri

        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!

        Kadın cinayetleri kabusu bu kez İstanbul'un göbeğinde Şişli'de yaşandı. İlçede İzzet Alver adlı cani, sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:36
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        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
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        Şişli Ergenekon Mahallesi'nde İzzet Alver (30) sevgilisi Seher Güzide (45)'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.

        DHA'nın haberine göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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        #Seher Güzide
        #İzzet Alver
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