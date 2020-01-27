İstanbul Şile'de saat 12.33'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurduktan sonra 2.9 olarak revize etti. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER - 27 OCAK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami Izleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler...