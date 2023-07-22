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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisinde 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza birimlerince, İstanbul Havalimanı Kargo Bölümü'nde gerçekleştirilen operasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Bolat, "Teşkilatımız , gece gündüz demeden milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.

REKLAM Öte yandan, konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, uyuşturucu trafiğiyle mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere, İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi.