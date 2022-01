İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başladı

AA

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız."

ÜST DÜZEY TOPLANTI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İstanbul Temsilciliği ofisinde, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanındaki çalışmalara ilişkin toplantı yapıldı.

SHGM'nin açıklamasında, dün İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanı apronundaki son durumu, Genel Müdür Prof. Dr. Kemal Yüksek ve İstanbul Temsilcisi Necdet Uğur Özkan'ın yerinde gözlemlediği kaydedildi.

İstanbul Havalimanı ve civarında yaşanan kar fırtınası ve etkileriyle ilgili operasyonların yerinde kontrol edildiği ve Kemal Yüksek başkanlığında, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, DHMİ, İGA ve THY yöneticilerinin katılımlarıyla SHGM İstanbul Temsilciliği ofisinde üst düzey bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, kar operasyonuyla ilgili konuların görüşüldüğü, operasyona ilişkin alınacak acil aksiyonların belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Halihazırda aşırı kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanında bulunan yolcuların kısıtlı operasyonla ulaşımları gerçekleşmekte, uçuşlarını bekleyen yolcuların terminal içerisinde her türlü ihtiyaçları AFAD ve İGA tarafından sağlanmaktadır. Tüm aksiliklere rağmen terminal binasının iklimlendirme cihazları ile sağlanan sıcaklığı, yolcular için uygun bir bekleme ortamına dönüştürülmüştür. Paydaşlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş olduğumuz çabalar sayesinde olumsuzluklar minimize edilmiştir."