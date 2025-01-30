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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da yaşandı! Çiğ köftecide çocukluk arkadaşını öldürdü | Son dakika haberleri

        Çiğ köftecide çocukluk arkadaşını öldürdü

        İstanbul'da yemek için arkadaşlarıyla çiğ köfteciye gelen Can Sertaç Baran çocukluk arkadaşı Emirhan D. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadelerinde Emirhan D.'nin yeni aldığı silahı gösterirken Baran'ı yanlışlıkla vurduğunu söyledikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:14
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        Çiğ köftecide çocukluk arkadaşını öldürdü!
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        Olay İstanbul Küçükçekmece'de dün saat 22.00 sıralarında bir çiğ köftecide meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre, sokakta yürüyen Can Sertaç Baran kendisine çiğ köfte yemeyi teklif eden çocukluk arkadaşı Emirhan D. ile birlikte dükkana yöneldi.

        ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN VURDU

        İkili, yanlarındaki S.İ. ve F.A. isimli arkadaşlarıyla birlikte dükkanda oturdukları sırada Emirhan D. belindeki silahı çıkararak arkadaşı Can Sertaç Baran'ı göğsünden vurdu.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Baran kanlar içerisinde yerde kalırken, Emirhan D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Can Sertaç Baran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        3 ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında olay yerine geri dönen Emirhan D. ile S.İ. ve F.A.'yı ambulansın yanında beklerken gözaltına aldı.

        "SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI" DEDİLER

        Şüphelilerin ifadelerinde, Emirhan D.'nin yeni aldığı silahı arkadaşı Can Sertaç Baran'a gösterdiği sırada silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve Baran'ın vurulduğunu söyledikleri öğrenildi.

        SİLAHI SAKLAYIP GERİ DÖNDÜ

        Ekiplerin çalışmalarında, Emirhan D.'nin Cennet Mahallesi'ndeki ikamet adresi ve çevresinde arama yapıldı. Aramada evin arka kısmındaki boş arsada 1 adet tabanca bulundu.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Hayatını kaybeden Can Sertaç Baran'ın cenazesi, bugün Küçükçekmece'deki Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Silivri'deki Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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