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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

        İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

        Yarın yapılacak 2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nedeniyle, İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 17:21
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        Yarın bu vapur seferleri iptal
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        Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda yarın düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.

        Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

        İptal edilen seferlere, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.

        #2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
        #vapur seferleri
        #son dakika haberi
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