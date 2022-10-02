İstanbul'da yağış etkili oldu

Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, aralıklarla etkili oldu.

Pazar günü olması nedeniyle kent genelindeki trafikte yoğunluk yaşanmıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 33 ölçüldü.