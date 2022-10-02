Meteoroloji duyurdu! Sağanak yeniden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İŞTE SICAKLIKLARDAKİ DEĞİŞİM
Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR AÇIKLAMASI
Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor.
İç kesimlerde batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.
Fotoğraflar: İHA
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