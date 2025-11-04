Habertürk
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83

        İstanbul'da, haftanın ikinci mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.11.2025 - 18:41 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:21
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83
        Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da trafik ağır seyrediyor.

        D-100 kara yolunda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar sürüyor, Topkapı istikametinde ise Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda, Mahmutbey gişelerinden Avcılar gişelerine kadar trafik ağır seyrederken, Beylikdüzü istikametinde ise Haramidere TEM bağlantı yoluna kadar trafik ağır ilerliyor.

        Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

        Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

