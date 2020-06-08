Korona virüse karşı normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber İstanbul’da trafik yeniden yoğunlaştı. Normalleşmenin ikinci haftasında toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sayısının da her geçen gün arttığı gözlemlendi. Sabahın erken saatinde işine otomobilleri ile giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında ise yoğunluğun yüzde 38’i bulduğu görüldü. Avcılar’da oluşan araç trafiği havadan görüntülendi.
METROBÜSLERDE PAZARTESİ SABAHI YOĞUNLUĞU
Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.
Kısıtlamasız ilk hafta sonunun ardından Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı. Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı. Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte siperlik de taktığı görüldü. Metrobüs içindeki yoğunluk da dikkat çekti.
"HAFTA SONU DIŞARI ÇIKMADIM, KURALLARA UYMAYA ÇALIŞTIM"
Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.
"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"
Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Yıldız, "Hafta sonu test yaptırdım. Negatif çıktı ama yine de temkinliyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ümraniye'de oturuyorum, iş yerim Merter'de. Her sabah Altunizade'yi kullanmak zorundayım. Özellikle burnunu açanlar oldu. Ben uyarıyorum. Maskesi olmayana zaten otobüsün içinde müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.
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