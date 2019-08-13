SON DAKİKA! 'Şekerci Abi' operasyonu! 72 bin uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi - HABERLER

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde piyasada "şekerci abi" olarak nam yapmış H.B. isimli bir kişinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları İstanbul’da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, yapılan fiziki takip neticesinde "şekerci abi" olarak bilinen şüphelinin uyuşturucu maddeleri Bahçelievler'de tespit edilen bir adreste sakladığını belirledi.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeleri sakladığı adresten piyasaya süreceğini tespit etmesi üzerine, adli makamlardan alınan izin üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

DOLAP ALTINDAN HAP ÇIKTI

Jandarma ekiplerince şüphelilerin ikamet adresinde yapılan detaylı aramada, evin yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış poşetler içesinde çeşitli renklerde hazırlanmış binlerce uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirdi.

ŞEKERCİ ABİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddeleri temin ve piyasaya sürmek üzereyken yakalanan "Şekerci Abi" lakaplı H.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu M.K. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerle bağlantılı olan kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.