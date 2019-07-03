İstanbul Emniyeti otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekleri de görev alıyor. Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor. Seyahat eden yolcuların giriş çıkışlarında herhangi bir aksama olmazken, kimlik kontrolünün ardından otogarın üst katına giriş yapılabiliyor. Polisin uygulaması yoğunluklu olarak otogarın alt bölümlerinde devam ediyor.