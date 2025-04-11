Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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AA'da yer alan habere göre Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, ara ara patlama sesleri de duyuldu.

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı. Yanan çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği otoparkta, bazı vatandaşlar araçlarını kurtardı, bazı araçlar ise çekiciyle uzaklaştırıldı.

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Yangın, deponun yanındaki kurbanlık satış alanına da sirayet etti. Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, bazıları öldü. Burada bulunan bir köpek de kurtarıldı.

Alevlerin çevrede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Polis ekipleri patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması devam ediyor. Çevredeki bir iş yerinde çalışan Hasan Bilici, patlama sesi duymaları üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Bir baktık, küçük bir yangın. Forkliftin tekerlekleri yanıyordu. Sonradan bir-iki patlama daha olunca alevler çoğalmaya başladı." dedi. Bilici, alevlerin akan kimyasal sıvıyla birlikte hızla ilerleyerek otoparka sirayet ettiğini, yangının büyümesi üzerine bazı araçların buradan çıkarılamadığını anlattı. REKLAM KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aslan, olayın meydana geldiği andan itibaren yaklaşık 7 dakika içinde itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye başladıklarını bildirdi. Aslan, plastik bidonlar içindeki kimyasal maddelerin yanması ve patlamalar nedeniyle yangının sıçradığı yediemin otoparkındaki bazı araçların hasar gördüğünü, yangının sirayet ettiği kurbanlık satış alanındaki yaklaşık 180 hayvanın kurtarıldığını söyledi.

İtfaiyenin 60 araç ve 162 personelle müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyleyen Aslan, kimyasal maddeden etkilenen bir itfaiye erinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. "CAN KAYBININ OLMAMASI BİZİ EN ÇOK MUTLU EDEN OLAY" İHA'nın haberine göre yangın yerine gelip inceleme yapan İBB Başkan Vekili Nuri Arslan ise, "Kimyasal depoda bir yangın meydana geliyor. Forklift kaynaklı olduğu söyleniyor ama itfaiye ekibi yangının sebebini belirleyecektir. Depoda kimyasal malzemeler var. Plastik bidonlarda ambalajlanan malzemeler yangınla beraber patlıyor. Bidonların erimesi ve şişe atıkların içindeki kimyasalların dışarı bırakması nedeniyle yangın büyüyor. 7 dakika içinde İstanbul itfaiyesi yangına müdahale ediyor. Yangının çıktığı alanın hemen alt tarafında otopark var. Orada bazı araçlarda maddi hasar oluşmuş. Otoparkın bir alt kısmında da küçükbaş ve büyükbaş adak kesim yeri var. Yaklaşık 180 tane hayvanı itfaiyeci arkadaşlarımız dışarı alıyorlar. 1 veya 2 tane hayvanın telef olma ihtimali var. 60 aracımız ve 162 personelimizle olaya müdahale ediyoruz. Bir tane arkadaşımız muhtemel siyanür zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kaldığı için Çam ve Sakura Hastanesi'nde gözetim altında. Olay yerindeki arkadaşlarımız yangını kontrol altına aldılar. Alan kontrolümüz altında. Can kaybının olmaması bizi en çok mutlu eden olaydı" dedi.