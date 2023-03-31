Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel İstanbul Ümraniye'de kabus Anne ve oğlu, baba evde ölü buldu! - Öne çıkan haberler

Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu!

İstanbul'da tam bir dehşet yaşandı. Ümraniye'de meydana gelen olayda işten eve gelen Muhsin Erten, eşi ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken annenin cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 31.03.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Ümraniye'de kabus Anne ve oğlu, baba evde ölü buldu! - Öne çıkan haberler
İstanbul'da kâbus! Anne ve oğlu ölü bulundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken eşi Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı.

AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 58 araç birbirine girdi
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 58 araç birbirine girdi
Bozdağ'dan şehit Savcı Kiraz için anma mesajı
Bozdağ'dan şehit Savcı Kiraz için anma mesajı
Sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve kar bekleniyor
Sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve kar bekleniyor
Şehit savcının alıkonulmasını paylaşan şüpheli yakalandı!
Şehit savcının alıkonulmasını paylaşan şüpheli yakalandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.