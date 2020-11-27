AA

İlçede, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.