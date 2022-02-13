İstanbul'da gasp dehşeti: Dövüp, bıçakladılar

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Kasımpaşa semtinde İranlı bir genç, aynı taksiden indiği iki şahıs tarafından ağaçlık alana götürülüp önce darbedilip, ardından da bıçaklanarak gasbedildi. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçen aylarda meydana gelen olayda, İran uyruklu Hamidreza A. (34) geldiği sokakta taksiden iki şahısla birlikte indi. Yüzlerinde cerrahi maske olan şahıslar ardından genci yeşillik alana getirerek darp etmeye başladı. Yere düşen genci dizinden de bıçaklayan şahıslar, gencin bin 200 lirasını, cep telefonunu ve pasaportunu gasbederek kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak mağdur ile iki şüphelinin aynı taksiden indiğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda polis, şahısların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.B. polis tarafından yakalanırken, firari şüpheli Ö.Y.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.