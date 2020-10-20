AA

Yangın Silivri Ortaköy Sanayi bölgesinde bir sünger fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.

İHA'nın haberine göre, kısa sürede fabrika alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine Silivri, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Çatalca ve Bakırköy ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikadan çıkan dumanlar da kilometrelerce uzaktan görüldü. Çalışanlar ise itfaiye ve jandarma ekiplerince binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın kısmen kontrol altına alınırken çalışmalar devam ediyor.