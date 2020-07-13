AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar merkezli 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen 62 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.

AA'nın haberine göre; çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 75 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.