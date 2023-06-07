İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.