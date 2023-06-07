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İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

Giriş: 07.06.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltılar var! - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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