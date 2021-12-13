O anlar kamerada! Restorana daldı!

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda, dün akşam yaşanan kazada, kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir restorana daldı.

İHA'da yer alan habere göre, kazada Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki gece bekçisi yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil uçarak restoranın bahçesine dalıyor.

Bu sırada masada yemek yiyen iki bekçi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.