İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu
Giriş: 13.05.2025 - 20:55 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:36
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 07.18'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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