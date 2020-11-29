İstanbul Boğazı'nı denizanası bastı

İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. On binlerce denizanası, Üsküdar Kuleli Sahilinin kıyısına vurdu.

Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanasıyla kaplandı. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar, ortaya çıkan ilginç manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.