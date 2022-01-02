Son dakika: Bugün İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ocak Pazar AYEDAŞ-BEDAŞ arıza ve kesinti sorgula

2 Ocak Pazar günü en çok merak edilen sorulardan biri de İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu oldu. 2022 yılının ilk gününde elektrik tarifelerine gelen zamlar gündeme oturmuştu. Özellikle büyük şehirlerde Covid-19 salgınının etkisiyle pek çok şirketin evden çalışma sistemine geçmesi ve eğitime uzun süre online devam edilmesi elektrik kesintisi duyurularının daha çok araştırmasına neden olmuştu.

İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar, 2 Ocak Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri ve İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ne sorusunun cevabı... 2 Ocak BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 2 OCAK

ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

2 OCAK AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 2 OCAK

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

2 OCAK 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ